9 Feb 2026 La Cremonese va sotto subito e accorcia nel finale, ma non basta: l’Atalanta passa 2-1
9 Feb 2026 La Camera di Commercio di Cremona–Mantova–Pavia alla BIT 2026: eccellenze da scoprire
9 Feb 2026 Furti al Boschetto entro il mese di marzo attive nuove telecamere
9 Feb 2026 Omicidio del giostraio Fiori: Athos Colombo condannato a 22 anni di carcere
9 Feb 2026 Il Bontà & Gusto divino: un palinsesto di esperienze e grandi storie
Il Gran Premio Cavalli e Sport all’Ippodromo Snai San Siro

MILANO (ITALPRESS) – Il grande sport ha animato l’Ippodromo Snai San Siro in occasione dell’ottava giornata stagionale di galoppo con il Gran Premio Cavalli e Sport, evento promosso dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste – Direzione generale per l’Ippica. L’iniziativa si è svolta in un momento di particolare significato per la città di Milano, un contesto che ha rafforzato il valore simbolico dell’evento come celebrazione dello sport e valorizzazione del territorio e delle sue eccellenze.
