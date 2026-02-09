Magic Pack, cassa integrazione in arrivo per un centinaio di dipendenti

Cassa integrazione per un centinaio di dipendenti della Magic Pack, che dovrà restare chiusa per un lasso di tempo ancora non quantificato, in seguito all’incendio che ha distrutto uno dei capannoni principali.

Ad annunciarlo è Marco Quarantini, segretario generale Femca Cisl Asse del Po, che in queste ore è rimasto in costante contatto con i vertici aziendali. Priorità, ha fatto sapere, è stata quella di verificare che non vi fossero lavoratori coinvolti nell’incendio e che non si siano verificati infortuni.

L’attenzione del sindacato si è poi concentrata sulla necessaria chiusura dell’azienda per il ripristino della struttura, e sulla conseguente sospensione della produzione, che ha portato ad una richiesta immediata di attivazione della cassa integrazione ordinaria.

