Continuano le operazioni di spegnimento del vasto incendio propagatosi nelle prime ore della mattina nell’azienda Magic Pack di Gadesco Pieve Delmona.

Sono una ventina i vigili del fuoco impegnati sul posto. Oltre alle squadre di Cremona sono arrivate a supporto pattuglie da Brescia, Piacenza, Mantova, Milano, per un totale di 7 mezzi.

Le operazioni si stanno rivelando particolarmente difficili, in quanto intervenire dal basso risulterebbe troppo pericoloso. Lo spegnimento viene quindi fatto con l’autoscala dall’alto, e questo rende tutto più lento.

La struttura risulta gravemente compromessa: il capannone in cui si è diffuso il rogo risulta completamente crollato all’interno, tetto compreso.

Numerosi sono i focolai ancora attivi, e i vigili del fuoco stanno lavorando per evitare che le fiamme si propaghino a strutture adiacenti. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito o intossicato.

A dare l’allarme sarebbero stati gli stessi dipendenti, che poi si sono messi in salvo. Per il momento non si è reso necessario evacuare le fabbriche che sorgono nelle immediate vicinanze.

Il lavoro dei vigili del fuoco proseguirà sicuramente fino a stasera, ma potrebbe durare anche più a lungo.

Quando la zona sarà messa in sicurezza sarà possibile ispezionare il luogo per cercare di risalire alle cause del rogo, che non sarebbero comunque dolose. L’unica certezza, per ora, è che l’incendio ha avuto origine all’interno dello stabilimento.

Sul posto, a supporto, anche i carabinieri di Vescovato, il personale di ats Valpadana e i tecnici di arpa Lombardia, che hanno dovuto verificare la situazione sanitaria e l’eventuale minaccia ambientale.

