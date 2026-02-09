Memoria e Oblio, la Winter School al Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali

Due giornate di orientamento rivolte agli studenti degli istituti secondari di secondo grado: è la Winter School promossa dal Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali dell’Università di Pavia sede di Cremona, che il 9 e 10 febbraio invita i giovani a scoprire l’Ateneo. Il tema dell’edizione 2026 è Memoria e Oblio, con diverse declinazioni.

Numerose le iniziative proposte fra visite alle strutture, lezioni tenute dai docenti e incontri con gli allievi già frequentanti che illustrano alle potenziali matricole la realtà universitaria fatta anche di attività extracurricolari.

Protagonista dell’intervento di apertura intitolato “Ricordare la Musica: verso un museo immaginario dei suoni” era Gabriele Rossi Rognoni, Docente dell’Università Sapienza di Roma e Curatore del Royal College of Music di Londra, laureatosi proprio al Dipartimento della città di Stradivari.

Il professore ha esplorato il modo in cui è possibile ascoltare il mondo invece che guardarlo e in quale modo i suoni plasmano l’identità collettiva, dalle istituzioni ai media. “La consapevolezza consente di sviluppare un’osservazione critica” -ha spiegato- “su cosa ci viene passato come memoria storica del suono e cosa invece possiamo costruire noi osservando i suoni che ci circondano”.

© Riproduzione riservata