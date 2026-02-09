Il Consiglio Comunale di Cremona ha approvato il nuovo regolamento per il trasporto pubblico non di linea (Taxi e Ncc), mandando in pensione la normativa del 2006. Il provvedimento, nato dal confronto con tassisti, associazioni di categoria e autorità di settore, punta a modernizzare il servizio rendendolo più efficiente, tecnologico e vicino alle esigenze dei cittadini e dei turisti.

Il regolamento diventerà operativo il primo giorno del mese successivo alla sua esecutività.

LE NOVITA’ PRINCIPALI

L’assegnazione delle nuove licenze avverrà tramite concorso pubblico, con requisiti più stringenti per i conducenti: non basterà saper guidare, ma saranno valutate la conoscenza della lingua inglese, dei luoghi di interesse turistico, del primo soccorso e delle app di navigazione. Sarà data priorità a chi utilizzerà veicoli eco-compatibili o attrezzati per il trasporto di disabili.

Sul fronte tecnologico, il regolamento apre ufficialmente alle piattaforme digitali e app di geolocalizzazione. Gli utenti potranno chiamare, monitorare e pagare la corsa direttamente dallo smartphone, con la possibilità di valutare la qualità del servizio ricevuto.

TARIFFE E SCONTI SOCIALI

Una delle novità più rilevanti riguarda i costi: le tariffe comunali non saranno più fisse ma diventeranno “importi massimi”. Questo permetterà l’applicazione di sconti per favorire la concorrenza. Sono inoltre previste: tariffe fisse predeterminate per percorsi specifici (più convenienti rispetto al tassametro); agevolazioni particolari: sconti per donne sole in orario serale, possessori della carta turistica di Cremona e titolari di abbonamenti regionali “Io viaggio ovunque in Lombardia”.

E’ prevista la massima trasparenza: i prezziari saranno esposti non solo nei taxi, ma anche nei punti nevralgici della città come ospedali e fiera.

MONITORAGGIO

Per garantire standard elevati, il Comune introdurrà un sistema di monitoraggio basato su indicatori di qualità (tempi di attesa, disponibilità, cortesia). Anche i controlli saranno facilitati: i nuovi tassametri dovranno conservare in memoria i dati delle corse per almeno tre mesi.

IL COMMENTO

“Con questo regolamento diamo una forte accelerazione all’ammodernamento del servizio” ha dichiarato l’Assessore Luca Zanacchi. “Abbiamo introdotto nuove tecnologie e assegnato 14 nuove licenze Ncc, coinvolgendo tutti gli attori del territorio per offrire una mobilità urbana all’altezza delle sfide attuali”.

