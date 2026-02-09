Il locale Juliette ha riaperto sabato sera dopo che il ricorso presentato dalla proprietà è stato accolto. A confermare la riapertura è stato l’assessore alla Sicurezza Santo Canale nel corso dell’ultimo Consiglio comunale.

La questione è emersa a seguito dell’interrogazione presentata dalla consigliera Maria Vittoria Ceraso, che ha chiesto chiarimenti sui controlli nei locali pubblici, con particolare riferimento alle discoteche.

“La riapertura è avvenuta sabato scorso – ha spiegato la consigliera – ma non risultavano comunicazioni ufficiali. È emerso oggi in aula che il ricorso del titolare è stato accolto, consentendo la ripresa dell’attività. Ritengo fosse importante informare la cittadinanza, soprattutto i genitori attenti alla sicurezza dei propri figli, per capire le ragioni che hanno portato a questa decisione”.

Nel rispondere all’interrogazione, l’assessore Luca Zanacchi ha riferito che gli ultimi controlli effettuati dalla Commissione comunale di Vigilanza risalgono al 2024 e che tali verifiche avevano portato anche alla sospensione di alcune attività.

Sul fronte della prevenzione, in particolare rispetto ai percorsi di formazione contro l’uso di armi e coltelli nelle scuole, la Giunta ha ammesso che le iniziative non sono ancora state attivate, nonostante l’approvazione di un ordine del giorno sul tema nel maggio 2025.

