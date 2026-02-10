Auto in sosta e specchietti distrutti: a Castelleone denunciato presunto vandalo

Specchietti in frantumi e non pochi disagi per gli automobilisti: ora il vandalo potrebbe avere un nome.

Siamo a Castelleone dove i Carabinieri hanno denunciato per danneggiamento un uomo di 22 anni, con precedenti di polizia a carico.

L’indagine ha preso avvio a inizio novembre quando, in breve tempo, otto persone si erano presentate in caserma per denunciare diversi danni alle proprie auto parcheggiate in sosta; i fatti si sono verificati in centro città nella notte tra il 2 e 3 di novembre.

I militari hanno quindi acquisito le immagini riprese dalle telecamere, pubbliche e private, dei diversi luoghi al centro degli atti vandalici: è stato possibile quindi verificare che quella notte, in circa un’ora, un giovane era passato in quelle vie e aveva colpito gli specchietti di alcune auto con dei calci; un presunto autore di cui si è anche potuto vedere il volto.

L’uomo, che era già stato controllato ed identificato più volte, è stato rapidamente riconosciuto dai Carabinieri, che hanno accertato che il giovane si era accanito sulle auto mentre quella notte tornava verso casa, senza un apparente motivo.

Al termine dell’indagine, il 22enne è stato denunciato per danneggiamento.

