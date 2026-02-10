Paga le finestre, gli "operai" spariscono: due denunciati per truffa

I Carabinieri di Castelleone hanno denunciato per truffa un uomo di 54 anni e una donna di 49, con precedenti a carico e residenti in Provincia di Brescia.

L’indagine ha preso avvio a metà ottobre scorso quando una donna di Castelleone si era presentata in caserma per sporgere denuncia: alcuni mesi prima si era interessata all’acquisto di nuove finestre per la sua abitazione e aveva contattato un’azienda di cui aveva trovato la pubblicità su alcuni siti online.

Dopo un primo contatto telefonico, si era presentato a casa sua un uomo che aveva verificato i lavori da effettuare e aveva stilato un preventivo; in quella occasione, la vittima aveva effettuato un bonifico do poco meno di 3mila euro, quasi la metà dell’importo totale dovuto.

Alcune settimane dopo si era poi presentato un altro dipendente dell’azienda per un sopraluogo e per prendere le misure di tutte le finestre dell’abitazione e, anche in tale circostanza, la vittima aveva effettuato un secondo bonifico di circa 1.500 euro.

Sempre dalla stessa azienda era arrivata la comunicazione che le finestre sarebbero state montate nel luglio scorso, con appuntamento fissato per l’inizio lavori.

Poco prima della data stabilita, però, la donna era stata contattata dai sedicenti operai, che avevano rimandato il tutto di alcune settimane, per problemi imprevisti; la vittima aveva così atteso il periodo indicato, ricevendo però un’amara sorpresa: la ditta si era resa irreperibile.

Da qui la denuncia alla caserma di Castelleone, con l’avvio delle indagini: i conti correnti erano intestati ad un uomo ed una donna, oggi denunciati per truffa.

© Riproduzione riservata