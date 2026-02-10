Ultime News

10 Feb 2026 Domenica a San Pietro al Po Patrick Fangbemi Komivi Ognakotan sarà ordinato diacono
10 Feb 2026 A Cremona la presentazione del libro Una vita da cani di Gigi Ferrarese
10 Feb 2026 Abbracci e baci dalla bidella. Imputata condannata: non potrà più lavorare nelle scuole
10 Feb 2026 Minori sequestrati, picchiati e minacciati: il racconto shock di una delle vittime
10 Feb 2026 CR 10 RUN, una nuova sfida per Cremona: la 10 km dei Runners è Campionato lombardo
Video Pillole

Byd, Lanna “Atto 3 Evo modello pensato sia per cliente business che privato”

MILANO (ITALPRESS) – “Atto 3 Evo si posiziona nel segmento C-SUV, il secondo più rilevante in Italia. Si tratta di un modello pensato per parlare sia al cliente business sia al privato. Rinnovata la motorizzazione, così come il design, studiato per migliorare l’efficienza aerodinamica e l’abitabilità”. Lo ha dichiarato l’head of product di BYD Italia, Davide Lanna, alla presentazione del nuovo SUV elettrico sportivo Atto 3 Evo.

