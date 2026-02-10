Byd, Lanna “Atto 3 Evo modello pensato sia per cliente business che privato”

MILANO (ITALPRESS) – “Atto 3 Evo si posiziona nel segmento C-SUV, il secondo più rilevante in Italia. Si tratta di un modello pensato per parlare sia al cliente business sia al privato. Rinnovata la motorizzazione, così come il design, studiato per migliorare l’efficienza aerodinamica e l’abitabilità”. Lo ha dichiarato l’head of product di BYD Italia, Davide Lanna, alla presentazione del nuovo SUV elettrico sportivo Atto 3 Evo.

xp9/ads/mca1