Ultime News

10 Feb 2026 Canova a Cremona: "Il cinema può aiutare ad essere cittadini consapevoli del nostro tempo"
10 Feb 2026 Domenica a San Pietro al Po Patrick Fangbemi Komivi Ognakotan sarà ordinato diacono
10 Feb 2026 A Cremona la presentazione del libro Una vita da cani di Gigi Ferrarese
10 Feb 2026 Abbracci e baci dalla bidella. Imputata condannata: non potrà più lavorare nelle scuole
10 Feb 2026 Minori sequestrati, picchiati e minacciati: il racconto shock di una delle vittime
Nazionali

Coppa Italia, Napoli-Como 0-0 – Diretta

(Adnkronos) – Il Napoli torna in campo in Coppa Italia. I partenopei sfidano oggi, martedì 10 febbraio, il Como – in diretta tv, in chiaro, e streaming – allo stadio Maradona nei quarti di finale della coppa nazionale. La squadra di Conte è reduce dalla vittoria del Ferraris contro il Genoa, battuto 3-2 in extremis, mentre il Como, che giocherà il match con il Milan della 24esima giornata il 18 febbraio, aveva pareggiato 0-0 con l’Atalanta. 

La vincente della sfida troverà l’Inter in semifinale. 

 

