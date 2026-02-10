CR 10 RUN, una nuova sfida per Cremona: la 10 km dei Runners è Campionato lombardo

Dopo ventiquattro anni di Maratonina e una storia che ha segnato il podismo cittadino, i Cremona Runners aprono un nuovo capitolo. Si chiama CR 10 RUN ed è la 10 km che raccoglie l’eredità di un percorso lungo più di due decenni, scegliendo una strada diversa ma coerente con il lavoro fatto fin qui.

A spiegare le ragioni della svolta è Michel Solzi, presidente dei Cremona Runners dal 2002: “Partiamo dalla nostra storia. In questi anni abbiamo organizzato campionati italiani master, assoluti e di società. A Cremona è stato realizzato e resiste ancora il record della mezza maratona femminile, la miglior prestazione su strada di Nadia Ejjafini nel 2011 (1h08’27”): nonostante le nuove scarpe, quel tempo è stato solo eguagliato. È una grande soddisfazione”.

Una storia fatta anche di grandi eventi collaterali e ricadute sulla città: “Abbiamo organizzato due incontri internazionali con Stefano Baldini, allora direttore tecnico giovanile. Abbiamo portato decine di migliaia di persone a correre sulle strade di Cremona e a conoscerla. Ci siamo resi conto di aver toccato il top. Le forze cominciavano a venire meno: reperire volontari per coprire l’intero percorso diventava sempre più complicato. E non volevamo snaturare la manifestazione ricorrendo a personale a pagamento”.

Una scelta legata anche ai valori che hanno accompagnato l’evento: “In questi anni i Cremona Runners hanno donato oltre 200 mila euro in beneficenza a tantissime associazioni, cremonesi e non. Era uno dei nostri obiettivi e non volevamo venir meno a questo spirito”.

L’idea della 10 km nasce quindi quasi naturalmente, spiega ancora Solzi: “Durante la manifestazione dell’anno scorso, parlando con il presidente FIDAL Stefano Mei, mi è stata lanciata l’idea di una 10 chilometri con arrivo in piazza del Comune. Oggi c’è un’inversione di tendenza: in molte città si punta su gare dedicate esclusivamente alla 10 km e noi l’anno scorso sulla 10 km avevamo oltre 2.000 partecipanti. Portare anche la non competitiva in piazza Duomo, invece che ai Giardini Pubblici di Piazza Roma, ci è sembrato un passaggio importante”.

La FIDAL ha riconosciuto il lavoro svolto assegnando il Campionato lombardo assoluto, master e di società 2026 a Cremona per quella che, sottolinea ancora Solzi, è una grandissima soddisfazione per il sodalizio cremonese. Il percorso è in fase di studio, ma alcuni punti sono già definiti: “La partenza sarà in zona piazza Stradivari, l’arrivo sicuramente in piazza del Comune. Vogliamo toccare, come in passato, angoli anche poco conosciuti della città. Ci sarà una parte veloce e una parte più artistica, per raccontare Cremona anche ai cremonesi. Anche la risposta degli sponsor è stata estremamente positiva: ci seguono da tanti anni e questo significa che credono nel nostro lavoro e nella gara”.

Accanto alla competizione, resta forte l’impegno culturale e formativo: “Proseguiremo con i convegni sullo sport. Dopo l’evento in Cattolica del 2025, quest’anno ci sposteremo nell’aula magna del Politecnico, il 3 ottobre, per coinvolgere ancora più ragazzi. Promuovere lo sport a 360 gradi resta una delle nostre missioni”.

