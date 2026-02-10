Il Gentleman del calcio: Davide Nicola premiato nel nome di Gigi Simoni

Un riconoscimento prestigioso, basato sull’importanza dei valori nello sport. L’allenatore della Cremonese Davide Nicola è stato eletto Allenatore Gentleman 2024/2025 ed è stato premiato a Milano, nella sede della Lega Serie B. Il premio, dedicato al ricordo di Gigi Simoni, ex grande allenatore che ha scritto pagine importanti del calcio italiano, anche della Cremonese, viene assegnato in base ai valori del fair play. Nicola in questo senso si è sempre contraddistinto con grande passione, incarnando i principi sportivi sia da allenatore che da giocatore.

“Sono particolarmente emozionato – ha commentato Nicola -, cerco di stare sempre dentro certi canoni, anche se costa grande fatica e grande energia. A Simoni devo molto, lui faceva parte di quelli che avevano una responsabilità che andava oltre al calcio, con la sensibilità di insegnarti educazione e costumi. Ho un aneddoto: erano anni che giocavo in B, al Genoa, ed era un ambiente straordinario. La voglia di sfida mi ha portato a esaudire il sogno della Serie A, grazie a Simoni. La prima cosa che mi venne da fare, con grande rispetto, era ringraziarlo. Lui mi bloccò subito e mi disse che l’essere sarà sempre più importante dell’avere. Lì mi emozionai. Vi ringrazio, per me è una responsabilità. Io alleno la Cremonese, questo premio va a cavallo con quello che condivido con il Cavalier Arvedi, persona che ritengo straordinaria, io non desidero altro che dedicare tempo a questa nuova sfida e spero di raggiungere questo obiettivo”.

L’idea nasce dalla Lega B ed è stata abbracciata dalla famiglia di Simoni. Il presidente di Lega Bedin è intervenuto durante la cerimonia: “Onorati di affiancare il nome di Simoni a quello della nostra Lega, un uomo da sette promozioni da allenatore e due da calciatore in B, più una Coppa Italia vinta giocando in B. Il suo nome e il suo stile ci permettono di far entrare in gioco il fair play, l’eleganza. Nicola è un degno testimone di questo modo di comportarsi, affiancando anche la passione e l’emotività. Ha dei valori importanti”.

“Essere qui è speciale, grazie alla famiglia Simoni, il Premio Gentleman è l’apice di un percorso – ha commentato il presidente del Coni Lombardia Marco Riva -. Questo modello deve essere da ispirazione. Siamo vicini a eventi di questo tipo. Complimenti a mister Nicola, persona che ha ottenuto grandi risultati nel suo percorso, partendo da situazioni difficili. Ha la capacità di costruire rapporto umano con i giocatori, ha i valori portati avanti da Simoni”.

Queste le parole invece di Federica Picchi, sottosegretario con delega allo Sport e ai Giovani di Regione Lombardia: “Grazie alla Lega per averci ospitato e a Fasan per aver organizzato questo evento. Nicola è un esempio. Quando qualche giorno fa Fasan mi ha invitato alla cerimonia, ho subito pensato che fosse importante esserci. Nicola come Simoni è un esempio di cura del team, di carisma e di formazione giovanile”.

È poi intervenuto Gianfranco Fasan, organizzatore dell’evento: “La Lega dimostra attenzione verso le tematiche del fair play. Simoni è stato un esempio del mondo del calcio e va ricordato per sempre”.

Emozionato Leonardo Simoni, figlio di Gigi: “Ringrazio tutti per questo premio, che porta avanti il ricordo di mio papà. Siamo orgogliosi di questo, ci tengo a ringraziare tutti per la partecipazione”.

© Riproduzione riservata