Ultime News

10 Feb 2026 Lavoro, 118 opportunità nei CPI della Provincia
10 Feb 2026 Short track, storico oro per gli azzurri della staffetta mista a Milano Cortina
10 Feb 2026 Giovani in Centro, progetto approvato: a breve al via il cantiere
10 Feb 2026 Il consigliere regionale Pd incontra il Questore: "Occasione per conoscerci e collaborare"
10 Feb 2026 Giorno del ricordo: cerimonia al Civico Cimitero di Cremona
Video Pillole

Melis “Cabina regia su controlli agroalimentari risultato importantissimo”

ROMA (ITALPRESS) – “È un risultato importantissimo perché abbiamo la possibilità, grazie a questa azione di interagenzie e di interforze di polizia, di coprire tutto il territorio nazionale e soprattutto di monitorare attraverso l’esame dei fattori di rischio quelle che sono le principali minacce della nostra qualità agroalimentare”. Queste le parole del Generale di Brigata, Daniel Melis, che ha preso parte alla riunione della Cabina di Regia sui controlli agroalimentari, che si è svolta al MASAF insieme, tra gli altri, al ministro dell’agricoltura Francesco Lollobrigida. Il Comandante dei carabinieri per la tutela agroalimentare, riconoscendo l’importanza di una maggiore cooperazione dei soggetti coinvolti e di un aumento dell’efficacia dei controlli, aspetti emersi dall’incontro, ha spiegato che tutto questo permette di “toccare la criminalità che agisce in maniera illecita, lasciando in pace e rispettando il lavoro degli onesti che dei controlli farebbero anche a meno”.

