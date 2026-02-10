Melis “Cabina regia su controlli agroalimentari risultato importantissimo”

ROMA (ITALPRESS) – “È un risultato importantissimo perché abbiamo la possibilità, grazie a questa azione di interagenzie e di interforze di polizia, di coprire tutto il territorio nazionale e soprattutto di monitorare attraverso l’esame dei fattori di rischio quelle che sono le principali minacce della nostra qualità agroalimentare”. Queste le parole del Generale di Brigata, Daniel Melis, che ha preso parte alla riunione della Cabina di Regia sui controlli agroalimentari, che si è svolta al MASAF insieme, tra gli altri, al ministro dell’agricoltura Francesco Lollobrigida. Il Comandante dei carabinieri per la tutela agroalimentare, riconoscendo l’importanza di una maggiore cooperazione dei soggetti coinvolti e di un aumento dell’efficacia dei controlli, aspetti emersi dall’incontro, ha spiegato che tutto questo permette di “toccare la criminalità che agisce in maniera illecita, lasciando in pace e rispettando il lavoro degli onesti che dei controlli farebbero anche a meno”.

xl5/sat/mca2