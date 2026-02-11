Ambiente, Pecoraro Scanio e Amendola “Attuare riforma costituzionale del 2022″

ROMA (ITALPRESS) – A quattro anni dall’11/2/22 data della storica modifica degli articoli 9 e 41 della Costituzione della Repubblica Italiana, che ha introdotto la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi tra i principi fondamentali della Repubblica e ha subordinato l’iniziativa economica privata al rispetto della salute e dell’ambiente, Alfonso Pecoraro Scanio, già Ministro dell’Ambiente, e Gianfranco Amendola, magistrato ambientalista, lanciano un appello alle istituzioni nazionali e territoriali per una piena e concreta attuazione della riforma costituzionale del 2022. “La riforma degli articoli 9 e 41 – dichiarano Pecoraro Scanio e Amendola – ha rappresentato un passaggio storico: per la prima volta la tutela dell’ambiente e delle future generazioni è entrata nel cuore della Carta costituzionale. Ora occorre tradurre quei principi in scelte legislative, amministrative e giudiziarie coerenti, capaci di incidere realmente sulle politiche pubbliche e sull’attività economica.”

mca3 (fonte video: Fondazione UniVerde)