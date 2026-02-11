Ultime News

11 Feb 2026 Il presidente di quartiere: "Basta gettare fango sulla Scuola Primaria del Boschetto"
11 Feb 2026 "L'adorazione del Bambino" del Sabbioneta: il Museo Diocesano lancia il suo secondo volume
11 Feb 2026 Entrano in casa mentre i residenti cenano: sfiorato il faccia a faccia con i ladri
11 Feb 2026 Proprietà intellettuale e tutela nell’industria musicale, convegno al PoliMi Cremona
11 Feb 2026 Il Po fra navigazione e infrastrutture dal Novecento a oggi nel nuovo libro di Caccialanza
Video Pillole

Arrivano Fiat 600 Sport e Abarth 600e unite nello spirito di Milano-Cortina

MILANO (ITALPRESS) – Due importanti brand come Fiat e Abarth accomunati dalla cornice delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, per presentare due novità della loro gamma con lo sport come cuore pulsante. E’ in questo contesto che sono state presentate a Milano la Fiat 600 Sport e la Abarth 600e. “Gennaio è stato un mese di successo per Fiat per quel che riguarda le vetture. Abbiamo chiuso al 13,5% di quota con i veicoli commerciali al 25,1% di quota, tre punti in più rispetto allo stesso periodo del precedente anno per una quota complessiva Fiat più Fiat Professional di 14,5 punti in crescita di un punto e mezzo rispetto all’anno precedente”, ha dichiarato Alessio Scutari, managing director Fiat & Abarth Italia,

