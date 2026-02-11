Ultime News

11 Feb 2026 Sicurezza stradale e tutela dei giovani: tre denunce per guida in stato di ebbrezza
11 Feb 2026 StradivariFestival 2026, al via la vendita degli abbonamenti. 10 concerti di alta qualità
11 Feb 2026 Servizio Civile Universale, in attesa del nuovo bando tre incontri informativi
11 Feb 2026 Sparisce il verde lungo la ferrovia: in via Cordani a nudo le barriere antirumore
11 Feb 2026 Scuola Boschetto, FI: "Disabili non tutelati. Grave rimandare l'ascensore"
Video Pillole

ASP Siracusa, un nuovo modello di assistenza su salute mentale e dipendenze

SIRACUSA (ITALPRESS) – Cambio di passo dell’Asp di Siracusa nella gestione della salute mentale e delle dipendenze patologiche: l’Azienda sanitaria punta ora su un modello di assistenza che fonde tecnologie d’avanguardia e una governance territoriale integrata. A questo impegno si affianca la Rete provinciale contro le dipendenze, mentre, sul piano operativo, il potenziamento delle strutture vede protagonista il nuovo Centro di Pronta Accoglienza dell’ospedale Trigona di Noto, nato per rispondere all’emergenza crack. La struttura, che dispone di 12 posti letto, è concepita per una permanenza breve finalizzata alla stabilizzazione clinica.
