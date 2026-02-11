ASP Siracusa, un nuovo modello di assistenza su salute mentale e dipendenze





SIRACUSA (ITALPRESS) – Cambio di passo dell’Asp di Siracusa nella gestione della salute mentale e delle dipendenze patologiche: l’Azienda sanitaria punta ora su un modello di assistenza che fonde tecnologie d’avanguardia e una governance territoriale integrata. A questo impegno si affianca la Rete provinciale contro le dipendenze, mentre, sul piano operativo, il potenziamento delle strutture vede protagonista il nuovo Centro di Pronta Accoglienza dell’ospedale Trigona di Noto, nato per rispondere all’emergenza crack. La struttura, che dispone di 12 posti letto, è concepita per una permanenza breve finalizzata alla stabilizzazione clinica.

