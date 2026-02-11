Ultime News

11 Feb 2026 Sicurezza stradale e tutela dei giovani: tre denunce per guida in stato di ebbrezza
11 Feb 2026 StradivariFestival 2026, al via la vendita degli abbonamenti. 10 concerti di alta qualità
11 Feb 2026 Servizio Civile Universale, in attesa del nuovo bando tre incontri informativi
11 Feb 2026 Sparisce il verde lungo la ferrovia: in via Cordani a nudo le barriere antirumore
11 Feb 2026 Scuola Boschetto, FI: "Disabili non tutelati. Grave rimandare l'ascensore"
Camera, oggi question time con i ministri Tajani, Roccella e Urso

(Adnkronos) – Si svolge oggi, mercoledì 11 febbraio, alle 15, il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento.  

Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, risponde a interrogazioni sulle ulteriori iniziative in ambito diplomatico per assicurare alle imprese italiane un accesso stabile alle catene di approvvigionamento delle materie prime, con particolare riguardo ai minerali critici (Bergamini – Fi); sulla governance dell’UE, con particolare riferimento al superamento del diritto di veto e all’accorpamento delle cariche di Presidente del Consiglio europeo e di Presidente della Commissione europea (Della Vedova – MISTO-+EUROPA); sulle iniziative volte ad assicurare la tutela dei diritti degli insegnanti e degli studenti delle istituzioni educative cristiane di Gerusalemme (Lupi – Nm). 

La ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità, Eugenia Roccella, risponde a una interrogazione sulle iniziative per il contrasto della violenza digitale di genere, con particolare riferimento al monitoraggio sistematico degli abusi sulla rete internet (Ravetto – Lega). 

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, risponde a interrogazioni sulle iniziative volte a contrastare il fenomeno dell’acquisizione di imprese italiane da parte di investitori esteri, nonché a rilanciare la competitività delle medesime imprese (Pandolfo – Pd); sulle iniziative urgenti nei confronti di Stellantis al fine di affrontare le criticità dovute all’assenza di un piano per lo sviluppo delle produzioni in Italia (Grimaldi – Avs); sulle iniziative per contrastare il crollo della produzione degli stabilimenti Stellantis e salvaguardare investimenti, produzione e livelli occupazionali in Italia (Benzoni – Azione); sulle iniziative urgenti di carattere strutturale per la riduzione del costo dell’energia per le imprese italiane, al fine di preservare la competitività del sistema manifatturiero e scongiurare un processo di deindustrializzazione (Boschi – Iv); sulle iniziative volte a salvaguardare e rafforzare, in modo organico e strutturale, le imprese del sistema produttivo nazionale (Appendino – M5S); sulle ulteriori iniziative per rafforzare l’attrattività dell’Italia per gli investitori stranieri (Bignami – Fdi). 

 

