11 Feb 2026 Il presidente di quartiere: "Basta gettare fango sulla Scuola Primaria del Boschetto"
11 Feb 2026 "L'adorazione del Bambino" del Sabbioneta: il Museo Diocesano lancia il suo secondo volume
11 Feb 2026 Entrano in casa mentre i residenti cenano: sfiorato il faccia a faccia con i ladri
11 Feb 2026 Proprietà intellettuale e tutela nell’industria musicale, convegno al PoliMi Cremona
11 Feb 2026 Il Po fra navigazione e infrastrutture dal Novecento a oggi nel nuovo libro di Caccialanza
De Giorgi “Pallavolisti non riconosciuti alla cerimonia? Ci si poteva sforzare”

MILANO (ITALPRESS) – “Nel 2025 per la pallavolo italiana è stata un anno storico. Qualcuno dei ragazzi c’è rimasto male che non è stato riconosciuto la cerimonia d’apertura? Insomma un po’ di più ci si poteva sforzare anche perché era per noi pallavolisti un momento di grandissimo orgoglio, era un riconoscimento importantissimo per il nostro movimento. Poi siamo tornati subito con i piedi sulla Terra perché non ci hanno riconosciuti”. Lo ha dichiarato il commissario tecnico della nazionale italiana Ferdinando De Giorgi in merito alla cerimonia d’apertura dove Simone Anzani, Luca Porro e Simone Giannelli, tedofori a San Siro per i Giochi di Milano Cortina 2026, non sono stati riconosciuti.
