Entrano in casa mentre i residenti cenano: sfiorato il faccia a faccia con i ladri

Sono entrati e usciti in sette minuti senza che la famiglia, che in quel momento era a cena in cucina, si accorgesse della loro presenza. Ladri spregiudicati, incuranti della presenza in casa dei residenti, sono riusciti ad entrare e a “ripulire” il salotto e le camere da letto. E’ successo lunedì sera in un’abitazione di via Postumia. La zona è sprovvista di telecamere, ma l’occhio elettronico di un’abitazione vicina ha immortalato i malviventi, che hanno agito a volto scoperto solo con indosso dei cappellini.

I predoni, tre persone, sono arrivati in via Postumia a bordo di una macchina nera. La targa non è stata ripresa. A bordo dell’auto hanno fatto avanti e indietro per qualche minuto, assicurandosi che il campo fosse libero, ben sapendo però che nella casa presa di mira c’erano le luci accese, e quindi i residenti all’interno.

Poi sono scesi in due, l’altro è rimasto in auto a fare da palo. Alle 19,47 i due malviventi sono entrati azione, attraversando la strada e scavalcando il cancello pedonale. In qualche modo sono riusciti ad entrare dalla porta principale della casa, dopodichè si sono diretti nel salotto e nelle camere da letto, dove hanno arraffato orologi e gioielli, per poi uscire alle 19,54 senza che i residenti sentissero nulla.

Nell’uscire hanno preso le chiavi con cui si sono pure aperti in cancello. Per fortuna le chiavi non se le sono portate via: le hanno gettate in una siepe.

“Poco dopo le 20”, ha spiegato il residente, che vive con moglie e tre figli, “sono andato in sala perchè volevo vedere la televisione, e quando ho acceso la luce ho visto che era tutto sottosopra. A quel punto sono uscito, ma non c’era più nessuno”. Al padrone di casa non è rimasto altro da fare che chiamare la polizia. Gli agenti hanno acquisito le immagini dell’abitazione vicina. Ieri la denuncia è stata formalizzata in Questura.

“Siamo stati visitati dai ladri cinque volte in quindici anni“, ha raccontato il residente, amareggiato e preoccupato, come tutta la sua famiglia, per quanto accaduto. Soprattutto al pensiero di aver avuto i ladri che armeggiavano in casa mentre loro erano in un’altra stanza. Il faccia a faccia è stato davvero sfiorato. E se invece se li fosse trovati davanti?. “Poi magari si reagisce e ci si trova pure nei guai. Ma qui è a rischio anche l’incolumità delle persone“.

“Per cercare di prevenire queste cose basterebbe poco. In tutta la via la non c’è una sola telecamera e la zona è poco illuminata. Si dovrebbe installare quel sistema di telecamere che rileva automaticamente le targhe dei veicoli. E parlo dell’incrocio di via Postumia con via Tonani e via Pippia, perchè è sicuramente da lì che i ladri sono arrivati”.

E poi un appello ai cittadini, “che facciano attenzione alla presenza di una macchina nera o scura, tipo Golf, che si potrebbe ripresentare in qualche via o quartiere. “Avvertite le forze dell’ordine se vi accorgete di qualsiasi movimento sospetto. In attesa che nella nostra città torni ad esserci più sicurezza”.

