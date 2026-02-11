Ex Scuola di Croce a Castelvetro: si decide il nome della struttura

Il 28 febbraio sarà una data importante per le ex scuole di Croce a Castelvetro Piacentino: si terrà infatti l’ultimo incontro partecipato con la cittadinanza (dalle 10 in sala Agosti e Sala Locatelli dell’attuale biblioteca) per definire il nome e l’intitolazione della struttura di via Bernini ma anche delle sale delle attività che vi svolgeranno all’interno.

Il primo lotto sarà pronto a fine estate e il secondo partirà subito dopo con il comune che si è messo a caccia di nuovi fondi per completare tutto.

Nei progetti presentati dall’allora giunta Quintavalla (e ora portati avanti dal sindaco Granata), nelle ex scuole di Croce è pronto a nascere un nuovo luogo di cultura, che prevede una nuova biblioteca, realizzata con criteri di sostenibilità e di piena accessibilità ai luoghi di cultura, dotata anche di sala studio e locale per i più piccoli.

Ma anche nuovi spazi aggregativi per giovani comprensivi di sala per gruppi musicali insonorizzata, sale polifunzionali in cui sarà possibile svolgere diverse attività (cucina, corsi di danza/musica, ecc.), auditorium per eventi, con capienza fino a 100 persone. Ci sarà anche un’area verde esterna completamente riqualificata ed attrezzata per attività ed eventi.

