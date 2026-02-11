Ultime News

11 Feb 2026 "L'adorazione del Bambino" del Sabbioneta: il Museo Diocesano lancia il suo secondo volume
11 Feb 2026 Entrano in casa mentre i residenti cenano: sfiorato il faccia a faccia con i ladri
11 Feb 2026 Proprietà intellettuale e tutela nell’industria musicale, convegno al PoliMi Cremona
11 Feb 2026 Il Po fra navigazione e infrastrutture dal Novecento a oggi nel nuovo libro di Caccialanza
11 Feb 2026 Mercato del lavoro a Cremona: occupazione al top, ma resta il nodo del divario di genere
Video Pillole

Maltrattamenti sui bambini in un asilo nido a Verona, 5 maestre interdette

VERONA (ITALPRESS) – I carabinieri di Verona hanno eseguito un’interdittiva del divieto temporaneo di esercizio della
professione, per la durata di un anno, nei confronti di cinque educatrici di un asilo nido privato, del centro cittadino, che è
stato sequestrato. Il provvedimento del gip arriva al termine di un’indagine avviata nel dicembre 2025 dai militari per una serie
di maltrattamenti ai danni di numerosi bambini di età compresa tra i 9 mesi e i 3 anni.
col3/gtr (Fonte video: carabinieri)

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...