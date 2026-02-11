Ultime News

11 Feb 2026 "L'adorazione del Bambino" del Sabbioneta: il Museo Diocesano lancia il suo secondo volume
11 Feb 2026 Entrano in casa mentre i residenti cenano: sfiorato il faccia a faccia con i ladri
11 Feb 2026 Proprietà intellettuale e tutela nell’industria musicale, convegno al PoliMi Cremona
11 Feb 2026 Il Po fra navigazione e infrastrutture dal Novecento a oggi nel nuovo libro di Caccialanza
11 Feb 2026 Mercato del lavoro a Cremona: occupazione al top, ma resta il nodo del divario di genere
Video Pillole

Mattarella chiama Arianna Fontana dopo l’oro “Squadra formidabile”

CORTINA (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dopo essere arrivato a Cortina ha parlato al telefono con Arianna Fontana, ieri oro nello short track con la staffetta mista. “Congratulazioni, sei Olimpiadi, sei successi. Ho visto la gara dopo, è stata formidabile, complimenti anche agli altri, è stata una squadra formidabile”. “Siamo riusciti a mantenere la calma, è stata la formula vincente”, ha ringraziato la valtellinese.

gm/mca2
(Fonte video: Quirinale)

