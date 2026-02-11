Ultime News

11 Feb 2026 "L'adorazione del Bambino" del Sabbioneta: il Museo Diocesano lancia il suo secondo volume
11 Feb 2026 Entrano in casa mentre i residenti cenano: sfiorato il faccia a faccia con i ladri
11 Feb 2026 Proprietà intellettuale e tutela nell’industria musicale, convegno al PoliMi Cremona
11 Feb 2026 Il Po fra navigazione e infrastrutture dal Novecento a oggi nel nuovo libro di Caccialanza
11 Feb 2026 Mercato del lavoro a Cremona: occupazione al top, ma resta il nodo del divario di genere
Mattarella saluta Sofia Goggia a Cortina “Complimenti per la medaglia”

CORTINA (ITALPRESS) – È iniziata la due giorni a Cortina del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Giunto oggi nella località dolomitica, il Capo dello Stato, accompagnato dalla figlia Laura, ha ricevuto in albergo Buonfiglio (“State dando immagine di vitalità e di organizzazione”, si è complimentato col massimo dirigente del Coni) e la Goggia, reduce dal bronzo in discesa. “Complimenti, terza Olimpiade e terza medaglia, era difficile”, ha sottolineato Mattarella confermando la sua presenza al supergigante di domani.

(Fonte video: Quirinale)

