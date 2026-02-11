Povertà abitativa nel Mezzogiorno, un bando da 5 milioni di euro





ROMA (ITALPRESS) – Cinque milioni di euro per progetti contro la povertà abitativa nel Mezzogiorno. La Fondazione con il Sud ha lanciato la seconda edizione del bando “Benvenuti a casa”, destinato alle organizzazioni del Terzo settore di Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia. Le proposte potranno essere presentate fino al 28 maggio 2026: l’obiettivo è sostenere iniziative sperimentali di housing sociale e welfare di comunità, capaci di offrire stabilità abitativa e percorsi di autonomia a persone e famiglie in condizione di vulnerabilità. La povertà assoluta in Italia riguarda il 9,8% della popolazione, con un’incidenza più alta nel Mezzogiorno. A pesare nel bilancio familiare sono soprattutto gli affitti: quasi metà dei nuclei in povertà assoluta vive in locazione. Nel Meridione la quota di affittuari poveri arriva a circa un quarto. Non c’è solo un problema di accesso, ma anche di qualità degli alloggi: in diversi capoluoghi meridionali più della metà degli edifici è in cattive condizioni. I progetti dovranno aumentare l’offerta di case recuperando immobili pubblici o privati inutilizzati, favorire la rigenerazione urbana e accompagnare le persone fuori dalla marginalità, rafforzando reti di vicinato e inclusione. Il percorso prevede due fasi: una prima selezione e successivamente la progettazione esecutiva. Richieste partnership con almeno tre soggetti. Nella precedente edizione sono stati finanziati 10 progetti con oltre 4 milioni di euro.

