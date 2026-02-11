Proprietà intellettuale e tutela nell’industria musicale, convegno al PoliMi Cremona

Proprietà intellettuale e tutela nell’industria musicale: tra composizioni, suoni, strumenti e nuove tecnologie. È il convegno promosso dal professor Fabio Perrone e dall’ingegner Marco Mari al Polo Territoriale di Cremona del Politenico di Milano, per affrontare insieme a numerosi ospiti i temi del diritto d’autore, della tutela giuridica dei marchi sonori e delle nuove sfide poste dall’intelligenza artificiale.

In apertura i saluti istituzionali del Prorettore Luciano Baresi, che ha ricordato la recente donazione da parte degli organizzatori di un pianoforte Anelli 1926 collocato nella biblioteca del Campus Città di Cremona a beneficio degli studenti.

A seguire il prof. Perrone ha spiegato come siano stati depositati all’inizio del Novecento diversi brevetti e marchi che hanno contraddistinto l’industria musicale cremonese, in particolare legata alla produzione dei pianoforti Anelli e dei rulli per autopiano. Poi l’ing. Mari ha sottolineato gli effetti dell’intelligenza artificiale applicata alla musica, fra potenzialità e rischi.

Dopo gli interventi dei relatori Paola Marciò, Mario Coelli e Valeria Gallina, il pomeriggio si è concluso con un’esecuzione degli allievi del Conservatorio Monteverdi e un momento conviviale a cura di Cr.Forma.

