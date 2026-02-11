Proprietà intellettuale e tutela nell’industria musicale, convegno al PoliMi Cremona
Il Campus Città di Cremona del Politenico di Milano, che di recente aveva ricevuto in dono un pianoforte Anelli, ha ospitato il convegno su proprietà intellettuale e tutela nell’industria musicale
Proprietà intellettuale e tutela nell’industria musicale: tra composizioni, suoni, strumenti e nuove tecnologie. È il convegno promosso dal professor Fabio Perrone e dall’ingegner Marco Mari al Polo Territoriale di Cremona del Politenico di Milano, per affrontare insieme a numerosi ospiti i temi del diritto d’autore, della tutela giuridica dei marchi sonori e delle nuove sfide poste dall’intelligenza artificiale.
In apertura i saluti istituzionali del Prorettore Luciano Baresi, che ha ricordato la recente donazione da parte degli organizzatori di un pianoforte Anelli 1926 collocato nella biblioteca del Campus Città di Cremona a beneficio degli studenti.
A seguire il prof. Perrone ha spiegato come siano stati depositati all’inizio del Novecento diversi brevetti e marchi che hanno contraddistinto l’industria musicale cremonese, in particolare legata alla produzione dei pianoforti Anelli e dei rulli per autopiano. Poi l’ing. Mari ha sottolineato gli effetti dell’intelligenza artificiale applicata alla musica, fra potenzialità e rischi.
Dopo gli interventi dei relatori Paola Marciò, Mario Coelli e Valeria Gallina, il pomeriggio si è concluso con un’esecuzione degli allievi del Conservatorio Monteverdi e un momento conviviale a cura di Cr.Forma.