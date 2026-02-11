Rai, tredicesima fumata nera in Vigilanza per voto su Presidente

(Adnkronos) –

Tredicesima fumata nera in commissione di Vigilanza Rai per il voto su Simona Agnes come presidente del cda Rai. A quanto apprende l’Adnkronos, nella seduta plenaria di stamane nessun componente era presente per la maggioranza.

Per le opposizioni, erano presenti Antonio Nicita , Francesco Verducci, Stefano Graziano e Ouidad Bakkali (Pd) Maria Elena Boschi, Dafne Musolino e Annamaria Furlan (Iv), Dario Carotenuto, Anna Laura Orrico, Gaetano Amato e Dolores Bevilacqua (M5S) e Giuseppe De Cristofaro (Avs).

“Ho ricevuto la lettera delle opposizioni e vista la straordinarietà della situazione, con lo stallo che perdura da oltre un anno e l’assoluto immobilismo della Giunta per il Regolamento, ho deciso di procedere oggi stesso con la convocazione dell’Amministratore delegato della Rai Giampaolo Rossi. La sua audizione potrà tenersi nei giorni 18 o 19 febbraio oppure 3 o 5 marzo, a seconda delle sue disponibilità. E’ mio dovere garantire che la Commissione possa finalmente svolgere le proprie funzioni, tanto più in un momento in cui c’è un grande dibattito che attraversa l’opinione pubblica e la stampa su questioni essenziali relative al Servizio Pubblico, da cui il Parlamento non può in alcun modo rimanere fuori”, la replica della presidente della commissione di vigilanza Rai, Barbara Floridia.