11 Feb 2026 Buchbinder inaugura fra gli applausi la rassegna Il Pianoforte in Auditorium
11 Feb 2026 Comitato di Quartiere Centro, arriva la svolta: individuata nuova sede temporanea
11 Feb 2026 Il sogno di Roma in NBA riaccende i rumors sul futuro della Vanoli Cremona
11 Feb 2026 Contro la povertà sanitaria: anche a Cremona le Giornate di raccolta del farmaco
11 Feb 2026 Impianti sportivi al Po, Zanacchi: "Spogliatoi nuovi pronti entro fine marzo"
Rai, tredicesima fumata nera in Vigilanza per voto su Presidente

Tredicesima fumata nera in commissione di Vigilanza Rai per il voto su Simona Agnes come presidente del cda Rai. A quanto apprende l’Adnkronos, nella seduta plenaria di stamane nessun componente era presente per la maggioranza.  

Per le opposizioni, erano presenti Antonio Nicita , Francesco Verducci, Stefano Graziano e Ouidad Bakkali (Pd) Maria Elena Boschi, Dafne Musolino e Annamaria Furlan (Iv), Dario Carotenuto, Anna Laura Orrico, Gaetano Amato e Dolores Bevilacqua (M5S) e Giuseppe De Cristofaro (Avs). 

“Ho ricevuto la lettera delle opposizioni e vista la straordinarietà della situazione, con lo stallo che perdura da oltre un anno e l’assoluto immobilismo della Giunta per il Regolamento, ho deciso di procedere oggi stesso con la convocazione dell’Amministratore delegato della Rai Giampaolo Rossi. La sua audizione potrà tenersi nei giorni 18 o 19 febbraio oppure 3 o 5 marzo, a seconda delle sue disponibilità. E’ mio dovere garantire che la Commissione possa finalmente svolgere le proprie funzioni, tanto più in un momento in cui c’è un grande dibattito che attraversa l’opinione pubblica e la stampa su questioni essenziali relative al Servizio Pubblico, da cui il Parlamento non può in alcun modo rimanere fuori”, la replica della presidente della commissione di vigilanza Rai, Barbara Floridia. 

