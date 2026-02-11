Ultime News

11 Feb 2026 Il presidente di quartiere: "Basta gettare fango sulla Scuola Primaria del Boschetto"
11 Feb 2026 "L'adorazione del Bambino" del Sabbioneta: il Museo Diocesano lancia il suo secondo volume
11 Feb 2026 Entrano in casa mentre i residenti cenano: sfiorato il faccia a faccia con i ladri
11 Feb 2026 Proprietà intellettuale e tutela nell’industria musicale, convegno al PoliMi Cremona
11 Feb 2026 Il Po fra navigazione e infrastrutture dal Novecento a oggi nel nuovo libro di Caccialanza
Schillaci a Lampedusa, al via l’oncologia di prossimità

LAMPEDUSA (ITALPRESS) – Sono otto i pazienti oncologici, già presi in carico a Lampedusa dal nuovo Servizio Oncologico Decentrato delle Isole Pelagie, avviato operativamente in occasione della visita del Ministro della Salute Orazio Schillaci.
La nuova struttura, attiva nel poliambulatorio di Contrada Grecale, consente l’erogazione diretta sul territorio di trattamenti chemioterapici adiuvanti, immunoterapie, somministrazione di terapie orali, instillazioni vescicali e attività di follow up oncologico, riducendo in modo significativo la necessità di trasferimenti verso la terraferma. Il progetto nasce dalla collaborazione tra ASP di Palermo, Comune di Lampedusa e Linosa, Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo, INMP e Assessorato regionale della Salute della Regione Siciliana, con l’obiettivo di garantire equità di accesso e continuità terapeutica ai cittadini delle isole minori.
