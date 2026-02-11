Sicurezza stradale e tutela dei giovani: tre denunce per guida in stato di ebbrezza

Prosegue l’azione preventiva dell’Arma dei Carabinieri, impegnata in un capillare monitoraggio del territorio volto non solo a reprimere le irregolarità, ma a garantire l’incolumità pubblica con un occhio di riguardo verso le nuove generazioni. I militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Cremona hanno intensificato i controlli lungo le arterie principali e nei luoghi di aggregazione, fondamentali per prevenire le cosiddette “stragi del sabato sera” e garantire che il divertimento dei più giovani non si trasformi in tragedia.

L’operazione, mirata a disincentivare la guida in stato di alterazione, ha portato al deferimento in stato di libertà di tre persone. Tra gli episodi più significativi, che evidenziano i rischi della strada, spicca l’intervento avvenuto a Gadesco Pieve Delmona nella serata del 9 febbraio. Verso le 22.00, una pattuglia è intervenuta a seguito di una fuoriuscita autonoma di strada che ha coinvolto un uomo di 35 anni alla guida di un’auto. L’uomo, fortunatamente senza gravi conseguenze fisiche, è risultato positivo all’alcoltest con valori di oltre 1,70 g/l, con immediato ritiro della patente e il sequestro amministrativo del veicolo.

Particolarmente rilevante nell’ottica della sicurezza giovanile è stato l’intervento effettuato nel cuore della notte, poco dopo le 2 di domenica 9 febbraio, in via Trebbia. In un orario critico per il rientro dai locali notturni, i Carabinieri hanno fermato una 29enne alla guida di un’auto. L’accertamento ha scongiurato potenziali incidenti, rivelando un tasso alcolemico estremamente elevato, oltre ai 2,00 g/l, quattro volte il consentito.

L’attività di filtro aveva già dato i suoi frutti pochi giorni prima, il 6 febbraio, quando nei pressi di piazza Roma una 43enne alla guida di un’auto è stata fermata intorno alle 22:15 e trovata con valori di oltre 1,20 g/l. Il bilancio complessivo è di tre patenti ritirate e un veicolo sequestrato da parte dei militari della Sezione Radiomobile.

Questi risultati confermano l’impegno dell’Arma nel mantenere alta la guardia sulle strade cremonesi, con l’obiettivo primario di diffondere una cultura della guida responsabile, specialmente tra i più giovani, affinché la sicurezza resti la priorità assoluta di ogni serata.

