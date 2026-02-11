Sostegno alle imprese, il roadshow di CDP e Confindustria fa tappa a Napoli





NAPOLI (ITALPRESS) – Senza imprese non c’è crescita. E’ quindi fondamentale unire le forze per dare nuovo impulso allo sviluppo economico e sociale della Campania e rispondere con efficacia alle sfide che le aziende devono affrontare, accorciando le distanze tra le Istituzioni e i territori: è il messaggio che arriva da Napoli, settima tappa del Roadshow “Insieme per il futuro delle imprese” di Cassa Depositi e Prestiti e Confindustria.

f08/fsc/azn

© Riproduzione riservata