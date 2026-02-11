Ultime News

11 Feb 2026 "L'adorazione del Bambino" del Sabbioneta: il Museo Diocesano lancia il suo secondo volume
11 Feb 2026 Entrano in casa mentre i residenti cenano: sfiorato il faccia a faccia con i ladri
11 Feb 2026 Proprietà intellettuale e tutela nell’industria musicale, convegno al PoliMi Cremona
11 Feb 2026 Il Po fra navigazione e infrastrutture dal Novecento a oggi nel nuovo libro di Caccialanza
11 Feb 2026 Mercato del lavoro a Cremona: occupazione al top, ma resta il nodo del divario di genere
Sostegno alle imprese, il roadshow di CDP e Confindustria fa tappa a Napoli

NAPOLI (ITALPRESS) – Senza imprese non c’è crescita. E’ quindi fondamentale unire le forze per dare nuovo impulso allo sviluppo economico e sociale della Campania e rispondere con efficacia alle sfide che le aziende devono affrontare, accorciando le distanze tra le Istituzioni e i territori: è il messaggio che arriva da Napoli, settima tappa del Roadshow “Insieme per il futuro delle imprese” di Cassa Depositi e Prestiti e Confindustria.
