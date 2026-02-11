Ungheria, leader opposizione: “Orban pronto a diffondere video intimo per intimidirmi”

(Adnkronos) – Il leader dell’opposizione ungherese Peter Magyar ha denunciato su X presunti piani del governo Fidesz per danneggiarlo con una campagna diffamatoria in vista delle elezioni parlamentari del 12 aprile, in cui il premier Viktor Orban rischia per la prima volta dal 2006 di essere sconfitto. “Oggi molti giornalisti hanno ricevuto un link che mostra una stanza sorvegliata con telecamere. Sospetto che stiano pianificando di diffondere una registrazione – forse realizzata con apparecchiature dei servizi segreti e persino manipolata – che mi mostra in un momento intimo con la mia ex fidanzata”.

“Ho 45 anni e una vita sessuale con una partner adulta. Ma sappiate tutti: né prima né da ora cederò a ricatti di alcun tipo, né dalla mafia politico-economica ungherese, né dai membri della rete internazionale che la sostiene. L’Ungheria non è in vendita. Non esiste prezzo per cui tradirei i miei concittadini”, ha affermato l’oppositore.

Magyar accusa Fidesz di ricorrere a tattiche di intimidazione e a campagne in stile russo per distogliere l’attenzione da scandali legati a corruzione e abusi su minori negli istituti statali. Al momento non è stata diffusa alcuna registrazione.