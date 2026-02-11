Vanoli: contatti in corso ma nessun accordo. Priorità al campo

Dopo una mattinata segnata da indiscrezioni e ricostruzioni sul futuro societario, arriva la presa di posizione ufficiale del presidente Aldo Vanoli. Il numero uno del club conferma l’esistenza di contatti e interessamenti per l’eventuale acquisizione della Guerino Vanoli Basket, ma chiarisce che non è stato raggiunto alcun accordo. Al centro resta il campo, con la squadra concentrata sul finale di stagione e sugli obiettivi dichiarati.

Ecco il testo integrale del comunicato Vanoli:

In merito a quanto riportato da diverse testate sportive nella mattinata di oggi, Il Presidente Aldo Vanoli intende precisare quanto segue:

Nel corso dell’ultimo anno sono stati molteplici gli interessamenti e ricorrenti i contatti volti al potenziale acquisto del Club Guerino Vanoli Basket. La proprietà non nega l’esistenza di riflessioni e interlocuzioni a riguardo, ma al tempo stesso ribadisce di non aver ancora raggiunto alcun accordo definitivo.

La società è e rimane pienamente concentrata sulla parte sportiva e non intende in alcun modo farsi condizionare o destabilizzare da quanto viene riportato dai media e dalle testate giornalistiche. Il campionato 2025/26 di Serie A LBA è ancora lontano dalla chiusura: pertanto, la Vanoli Basket Cremona è determinata e concentrata a portare a termine la corrente stagione, raggiungendo gli obiettivi sportivi dichiarati ad inizio anno col miglior piazzamento possibile.

A conferma degli sforzi e dell’impegno della proprietà nel sostenere la squadra, impegnata con profitto nella conquista dell’ennesima salvezza e con la possibilità – alla portata – di raggiungere i playoff al termine di una stagione regolare finora ricca di soddisfazioni, nella giornata di oggi verrà annunciato l’ingaggio di un nuovo atleta, che si metterà a disposizione di coach Pierluigi Brotto fino al termine della stagione.

Gli obiettivi che anche quest’anno la Vanoli Basket è vicina a raggiungere sul campo, rappresentano l’ennesima impresa di una società sana e virtuosa, ancora una volta capace di competere alla pari con realtà che possono contare su budget e bacini d’utenza decisamente superiori. La Vanoli Basket sta disputando infatti la sua sedicesima stagione in Serie A LBA negli ultimi diciassette anni, a conferma della solidità del progetto sportivo, la cui sostenibilità è un tema centrale per tutto il basket italiano.

In quest’ottica, la proprietà del Club sta valutando con attenzione ogni opportunità in grado di garantire un futuro sostenibile alla sua giovane, ma a suo modo gloriosa, matricola federale.

