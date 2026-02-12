In occasione della nuova edizione de il BonTà & Gusto Divino in programma alla Fiera di Cremona, manifestazione di riferimento per le eccellenze enogastronomiche italiane, l’Area Masterclass ospita un ciclo di appuntamenti gratuiti dedicati al vino, pensati come momenti di approfondimento, racconto e degustazione guidata. Le masterclass, offrono al pubblico l’opportunità di entrare in contatto diretto con produttori provenienti da diverse regioni italiane, accomunati da una forte attenzione alla qualità e al legame con il territorio.

Dal Piemonte arriva l’esperienza di Poderi Moretti, realtà storica delle Langhe, che interpreta con eleganza e coerenza i grandi vitigni piemontesi, con un approccio che unisce tradizione familiare e sensibilità contemporanea. Sempre dal Piemonte, l’Azienda Agricola Alciati porta in fiera una visione profondamente artigianale del vino, legata alla valorizzazione del territorio e a una viticoltura attenta, rispettosa e identitaria.

L’Umbria è rappresentata dall’Azienda Colle Ciocco, che propone una masterclass dedicata al vitigno autoctono di Montefalco, offrendo uno sguardo approfondito su una delle aree più vocate del centro Italia. Un racconto che intreccia storia, caratteristiche pedoclimatiche e potenzialità espressive di un vitigno simbolo del territorio.

Dalla Basilicata, Vini Dragone accompagna i partecipanti alla scoperta di una viticoltura eroica e autentica, fortemente influenzata dall’ambiente e dalla cultura locale. I suoi vini raccontano un Sud meno scontato, fatto di altitudini, escursioni termiche e grande personalità.

Chiude il viaggio Vigne Centro Sardegna, portavoce di una Sardegna interna e meno conosciuta, dove il vino è espressione diretta della terra e delle sue tradizioni più antiche. Una testimonianza preziosa di biodiversità, vitigni autoctoni e pratiche agricole che resistono al tempo.

Con questo ciclo di masterclass, il BonTà & Gusto Divino conferma il proprio ruolo non solo come vetrina delle eccellenze gastronomiche italiane, ma come spazio di cultura e divulgazione, capace di raccontare il vino come patrimonio identitario e culturale prima ancora che prodotto.

L’appuntamento è organizzato da Sgp Grandi Eventi in collaborazione con CremonaFiere e Vale20.

