Azzannato da un cane in via Palestro: 60enne ferito. Intervento della polizia locale

L'animale non sarebbe stato al guinzaglio. Dopo l'aggressione, il padrone del cane si è allontanato

Ieri sera verso le 20, mentre percorreva via Palestro, un 60enne è stato azzannato da un cane di grossa taglia che non sarebbe stato legato al guinzaglio. Dopo l’aggressione, il padrone dell’animale si è allontanato. Il 60enne, rimasto ferito, è stato soccorso e condotto in ospedale dal personale del 118 intervenuto sul posto.

Di quanto accaduto sono stati allertati anche gli agenti della polizia locale di Cremona che stanno verificando l’accaduto e svolgendo accertamenti per rintracciare il proprietario dell’animale.

