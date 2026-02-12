Brignone d’oro nel super-G davanti a Mattarella, quinto trionfo azzurro





CORTINA (ITALPRESS) – L’Italia conquista il quinto oro ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina con Federica Brignone, protagonista di uno straordinario super-G sull’Olympia delle Tofane, sotto gli occhi del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, presente in tribuna per celebrare il successo azzurro. La 35enne carabiniera valdostana domina la gara precedendo la francese Romane Miradoli, argento, e l’austriaca Cornelia Huetter, bronzo. Tra le prime dieci anche Laura Pirovano ed Elena Curtoni, mentre Sofia Goggia non completa la prova nonostante un buon inizio. Per la “Tigre” di La Salle, rientrata ai massimi livelli dopo il grave infortunio della scorsa stagione, è la quarta medaglia olimpica e la prima d’oro dopo due argenti e un bronzo. «Ho pensato solo a sciare al massimo, non mi aspettavo l’oro», ha detto a fine gara. Con questo successo l’Italia sale a 14 medaglie complessive nel medagliere con 5 ori, 2 argenti e 7 bronzi.

glb/gm/azn

