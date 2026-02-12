Ultime News

12 Feb 2026 Famiglie fragili: a Cremona 44 minori in affido o in comunità
12 Feb 2026 Ricettazione di farmaci anti cancro: due a processo. La gang fu sgominata a Cremona
12 Feb 2026 "Di padre in figlio: la famiglia Guarneri": il 14 febbraio sul palco dell'Auditorium
12 Feb 2026 Un'esperienza unica con i Mnozil Brass al teatro Ponchielli il 13 febbraio
12 Feb 2026 Schianto fatale a Capergnanica. Auto nel fosso, muore donna di 54 anni
Video Pillole

Buonfiglio “Dietro le medaglie c’è il lavoro e l’impegno di tante persone”

CORTINA (ITALPRESS) – “Noi vediamo l’apice del risultato, la medaglia, ma dietro ogni medaglia c’è una storia e dietro ogni storia l’impegno di tanti e di tante. Quando l’atleta raggiunge la performance, che non è solo la medaglia, significa che tutta la squadra ha funzionato. Siamo qui ma stiamo già lavorando per il 2028”. Lo ha detto da Casa Italia Cortina il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, ringraziando il segretario generale Carlo Mornati e il responsabile della preparazione olimpica Alessio Palombi per i risultati che l’Italia sta raggiungendo ai Giochi Invernali di Milano-Cortina.

glb/gm/mca2

