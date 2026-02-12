Buonfiglio “Dietro le medaglie c’è il lavoro e l’impegno di tante persone”

CORTINA (ITALPRESS) – “Noi vediamo l’apice del risultato, la medaglia, ma dietro ogni medaglia c’è una storia e dietro ogni storia l’impegno di tanti e di tante. Quando l’atleta raggiunge la performance, che non è solo la medaglia, significa che tutta la squadra ha funzionato. Siamo qui ma stiamo già lavorando per il 2028”. Lo ha detto da Casa Italia Cortina il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, ringraziando il segretario generale Carlo Mornati e il responsabile della preparazione olimpica Alessio Palombi per i risultati che l’Italia sta raggiungendo ai Giochi Invernali di Milano-Cortina.

glb/gm/mca2