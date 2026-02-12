Ultime News

12 Feb 2026 Famiglie fragili: a Cremona 44 minori in affido o in comunità
12 Feb 2026 Ricettazione di farmaci anti cancro: due a processo. La gang fu sgominata a Cremona
12 Feb 2026 "Di padre in figlio: la famiglia Guarneri": il 14 febbraio sul palco dell'Auditorium
12 Feb 2026 Un'esperienza unica con i Mnozil Brass al teatro Ponchielli il 13 febbraio
12 Feb 2026 Schianto fatale a Capergnanica. Auto nel fosso, muore donna di 54 anni
Video Pillole

Buonfiglio “L’impresa di Federica Brignone entra nella storia dello sport”

CORTINA (ITALPRESS) – “L’oro di Brignone a 10 mesi dall’infortunio? Ho incontrato la mamma stamattina, prima della premiazione, e mi ha detto: ‘Presidente, quando ci ha chiamato per dirci che avrebbe fatto la portabandiera ha contribuito notevolmente alla sua ripresa’. Oggi l’avete vista vincere ma quando faceva fisioterapia a Torino era veramente dolorosa. Una prestazione che entra nella storia”. Lo ha detto il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, commentando la grande vittoria di Federica Brignone nel super-G femminile a Cortina.

glb/gm/mca2

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...