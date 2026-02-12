Ultime News

12 Feb 2026 Promuovere una cultura della legalità al Torriani: incontro con il maggiore Schiaffini
12 Feb 2026 Azzannato da un cane in via Palestro: 60enne ferito. Intervento della polizia locale
12 Feb 2026 Dopo le piogge sversamenti nei canali: il caso del Dosolo a San Daniele Po
12 Feb 2026 Il nuovo decreto sicurezza, tra pro e contro: dibattito a "La Piazza" di CR1
12 Feb 2026 Olimpiadi invernali, Perri: "Italiani tra i migliori al mondo, ci sottovalutiamo troppo"
Buonfiglio “Mattarella non è un portafortuna, ma il nostro presidente”

MILANO (ITALPRESS) – “La cosa più bella di questi giorni è l’affetto del presidente della Repubblica, la sua competenza, la sua disponibilità e la sua presenza perché ti dà quella cosa in più che ti fa sentire attenzionato. È una cosa molto bella, è un onore ed è una grande gratificazione per me rappresentare questa squadra”. Lo ha dichiarato il presidente del Coni Luciano Buonfiglio intervenuto a Casa Italia, a Milano. “Stamattina eravamo col segretario generale, con tutto lo staff della preparazione olimpica a vedere insieme al presidente e a sua figlia Laura la discesa delle nostre atlete. È il nostro presidente, non è un portafortuna. È un presidente presente, competente e affettuoso”.

