Ultime News

12 Feb 2026 Famiglie fragili: a Cremona 44 minori in affido o in comunità
12 Feb 2026 Ricettazione di farmaci anti cancro: due a processo. La gang fu sgominata a Cremona
12 Feb 2026 "Di padre in figlio: la famiglia Guarneri": il 14 febbraio sul palco dell'Auditorium
12 Feb 2026 Un'esperienza unica con i Mnozil Brass al teatro Ponchielli il 13 febbraio
12 Feb 2026 Schianto fatale a Capergnanica. Auto nel fosso, muore donna di 54 anni
Video Pillole

Buonfiglio “Squadra forte, stiamo rendendo fieri e orgogliosi gli italiani”

CORTINA (ITALPRESS) – “La squadra che ho al mio fianco, ognuno con grande senso di appartenenza, di professionalità e di amore e passione per quello che fanno, mi rendeva sereno come non lo sono mai stato. Non avrei mai immaginato di avere una squadra così forte. Stiamo rendendo fieri e orgogliosi gli italiani. Noi siamo condannati a vincere e le cose vanno fatte per bene e vanno fatte sapere. Abbiamo sempre posto al centro di tutti gli interessi gli atleti e le atlete”. Lo ha detto da Casa Italia Cortina il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, commentando i risultati che l’Italia sta raggiungendo ai Giochi Invernali di Milano-Cortina.

glb/gm/mca2

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...