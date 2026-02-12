Ultime News

12 Feb 2026 Juvi a Cividale per ripartire: “Subito con la faccia giusta”
12 Feb 2026 Truffe e raggiri, le raccomandazioni di ATS Val Padana: "Non aprite SMS sospetti"
12 Feb 2026 Falsi operatori gas e luce in azione: A2A mette in guardia i cittadini
12 Feb 2026 Al BonTà ciclo di appuntamenti dedicati al vino
12 Feb 2026 Le ragazze dell'Aselli quinte nella disfida rosa delle discipline Stem
Casco commemorativo vietato,atleta skeleton ucraino Heraskevych fuori dai Giochi

MILANO (ITALPRESS) – Niente Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 per l’atleta ucraino dello skeleton Vladyslav Heraskevych. Lo ha deciso il Cio dopo il rifiuto di adeguarsi alle linee guida sull’espressione visiva degli atleti. Heraskevych voleva gareggiare con un casco commemorativo in ricordo degli atleti ucraini morti nella guerra, ma la federazione internazionale lo ha giudicato non conforme al regolamento. Nonostante diversi incontri, compreso un ultimo confronto con la presidente del Cio Kirsty Coventry, non è stato trovato alcun compromesso e all’atleta, che ha annunciato ricorso al Tas, è stato revocato l’accredito. Il Comitato olimpico internazionale ha precisato che l’essenza di questo caso non sta nel messaggio, ma nel modo in cui voleva esprimerlo.
