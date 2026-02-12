Futuro Nazionale, ufficiale il comitato costituente di Cremona: è il 31esimo in Italia

E’ ufficialmente nato il Comitato costituente cremonese di “Futuro nazionale”, il partito fondato dall’ex generale Roberto Vannacci dopo l’addio alla Lega. Quello di Cremona è il 31esimo comitato autorizzato dal coordinamento nazionale tra gli 80 attualmente istituiti lungo la penisola e il referente è Paolo Italia, già fondatore del team locale del “Mondo al contrario”, movimento che Vannacci aveva costituito prima di sganciarsi definitivamente da Salvini.

Ora quindi può cominciare la campagna di tesseramento, secondo le modalità che verranno indicate dalla struttura nazionale. Il primo comitato costituente ad essere stato ufficializzato è quello di Parma, e porta da firma di Caterina Galli.

Il via libera per i 90 comitati arriva all’indomani del voto in Parlamento che ha visto i tre deputati che hanno seguito Vannacci votare la fiducia al Governo pur ribadendo il no al rifinanziamento delle armi per l’Ucraina. “E’ la conferma che vogliamo rimanere nel perimetro politico del centrodestra”, spiega Italia, rimarcando anche l’ormai nota linea dell’ex generale in tema di politica estera che si differenzia da quella del Governo Meloni.

Ancora non è noto quali ripercussioni ci saranno in chiave locale, se ad esempio qualche esponente di Fratelli d’Italia (il partito a cui Paolo Italia era iscritto fino a un anno fa) darà origine a una scissione nel gruppo in consiglio comunale, il più numeroso dell’opposizione con 6 consiglieri.

