Ultime News

12 Feb 2026 Promuovere una cultura della legalità al Torriani: incontro con il maggiore Schiaffini
12 Feb 2026 Azzannato da un cane in via Palestro: 60enne ferito. Intervento della polizia locale
12 Feb 2026 Dopo le piogge sversamenti nei canali: il caso del Dosolo a San Daniele Po
12 Feb 2026 Il nuovo decreto sicurezza, tra pro e contro: dibattito a "La Piazza" di CR1
12 Feb 2026 Olimpiadi invernali, Perri: "Italiani tra i migliori al mondo, ci sottovalutiamo troppo"
Nazionali

Gabibbo malmenato a Milano, spintoni al celebre pupazzo di Striscia

(Adnkronos) – Il Gabibbo è stato malmenato per la prima volta in 36 anni di gloriosa carriera. Le immagini si vedranno stasera, giovedì 12 febbraio, in prima serata su Canale 5 nel corso del quarto appuntamento con ‘Striscia la notizia – La voce della presenza’, condotto da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. L’episodio è avvenuto a Milano, dove il celebre pupazzone rosso è stato inviato sul campo per realizzare un servizio su due storiche battaglie di Striscia: quelle su chi occupa indebitamente il posto dei disabili e su chi non paga il biglietto della metropolitana, evitando i tornelli. Proprio in quest’ultima missione, il Gabibbo è stato malmenato da un ragazzo. Quando il pupazzone prova a chiedere spiegazioni, il giovane, infastidito, lo spintona facendolo cadere a terra per strada più volte, prendendogli anche il microfono. 

È la prima volta da quando il Gabibbo è nato (1° ottobre 1990) che qualcuno alza le mani sul pupazzo più amato della televisione italiana, beniamino di bambini di tante generazioni e promotore, a Striscia la notizia, di importanti battaglie civili. Una scena, spiegano dal programma in una nota, “resa anche surreale perché al Gabibbo, per l’occasione, presta la voce Al Bano, ospite della puntata in onda stasera. Per questo il pupazzone è agghindato con panama e sciarpa d’ordinanza”. 

