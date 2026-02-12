Infortunio al ginocchio per Davide Casarin: almeno quindici giorni di stop e terapie

Era stato accompagnato negli spogliatoi a braccia dal fisio e dal compagno di squadra Sasha Grant per poi fare ritorno in campo, con la generosità di sempre, a metà del terzo quarto, dopo aver lasciato compagni di squadra, staff e pubblico con il fiato sospeso. Davide Casarin aveva dato comunque il suo contributo alla vittoria con Cantù con 5 punti e 4 assist in quattordici minuti, giocando sul dolore.

In settimana è stato sottoposto ai controlli del caso, come ha diffuso la Vanoli Basket Cremona in una nota, nella qualche si spiega che “a seguito degli esami strumentali effettuati, l’atleta Davide Casarin ha riportato un trauma d’iperestensione del ginocchio sinistro con conseguente edema del piatto tibiale“. Il giocatore ora verrà sottoposto a terapia in attesa che possa essere rivalutato. Per lui uno stop di quindici giorni e poi nuovi esami per poter stilare una prognosi definitiva.

