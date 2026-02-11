La Vanoli firma Mattia Udom fino al termine della stagione

La Vanoli Basket Cremona aggiunge Mattia James Udom al roster fino al termine della stagione in corso. Ala classe 1993 aveva iniziato la stagione 2025/2026 con la Blu Basket Bergamo.

“La chiamata della Vanoli Cremona rappresenta una grande possibilità a livello personale- racconta Udom – mi permette di riabbracciare la Serie A entrando a far parte di una squadra che mi ha dato l’impressione di essere davvero unita, che sta disputando un ottimo campionato. Sono molto felice di aver ricevuto e accettato la proposta del Club e di poter far parte di questo progetto, dando il mio contributo alla squadra per il raggiungimento degli obiettivi stagionali”

Nato a Bagno a Ripoli (FI) e cresciuto nell’Affrico Firenze, nel 2010 è passato alla Mens Sana Siena, dove ha concluso il percorso giovanile ed esordito in prima squadra dopo un paio di prestiti tra Serie C e B2. Con la maglia di Siena, Udom ha vinto una Supercoppa Italiana nel 2013, per poi trasferirsi alla Fortitudo Agrigento al termine della stagione 2013/14. La sua esperienza in Sicilia dura un solo anno, perché nel 2015/16 fa ritorno alla Mens Sana in Serie A2, campionato di cui sarà protagonista anche con le maglie di Biella e Verona. Resterà in gialloblu per ben tre stagioni, dal 2017 al 2020, toccando medie stagionali di 12 punti e 7 rimbalzi di media a gara.

Le convincenti stagioni disputate in Serie A2 portano Udom al salto di categoria e al ritorno in Serie A LBA, con Brindisi che gli permette di giocare ad alto livello non solo in campionato, ma anche in Basketball Champions League, dove raggiunge i playoff e registra medie di 7.2 punti e 5 rimbalzi a gara nel 2021/22. Durante il biennio trascorso in Puglia, arriva anche la chiamata dell’Italbasket e in particolare di coach Meo Sacchetti: Udom debutta in Azzurro il 29 novembre 2021 nella gara di qualificazione ai Mondiali vinta 75-73 contro i Paesi Bassi, segnando 5 punti preziosissimi e strappando 4 rimbalzi in 21 minuti d’utilizzo. La sua costante crescita in campo viene certificata dal trasferimento all’Aquila Basket Trento nell’estate 2022: in Trentino l’ala disputa la Eurocup e i playoff, dimostrando di essere un ala versatile e capace di rendersi utile alla squadra anche nella seconda competizione europea continentale.

Nel 2024 si trasferisce alla Dinamo Sassari, dove tuttavia gioca soltanto nelle prime quattro giornate, dovendosi poi fermare per il resto della stagione a causa di un problema fisico. Da qui la scelta di ripartire dalla A2 e dalla Blu Basket Bergamo: nella pima parte della stagione corrente con la squadra orobica, Udom ha fatto registrare mediamente 9.4 punti e 6 rimbalzi a partita, fornendo prestazioni che hanno convinto la Vanoli a puntare sul giocatore, come spiegato dal General Manager Andrea Conti.

“Siamo molto contenti di aggiungere al roster un giocatore italiano con un background di alto livello in Serie A come Mattia. Si è presentata quest’occasione e l’abbiamo colta, consapevoli che un giocatore con le sue caratteristiche e la sua esperienza possa darci una mano per il finale di stagione”

Il giocatore si è unito nella giornata di oggi alla squadra e ha sostenuto il primo allenamento insieme a capitan Burns e compagni. Udom indosserà la maglia numero 17 della Vanoli Basket Cremona.

