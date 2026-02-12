Ultime News

12 Feb 2026 Juvi a Cividale per ripartire: “Subito con la faccia giusta”
12 Feb 2026 Truffe e raggiri, le raccomandazioni di ATS Val Padana: "Non aprite SMS sospetti"
12 Feb 2026 Falsi operatori gas e luce in azione: A2A mette in guardia i cittadini
12 Feb 2026 Al BonTà ciclo di appuntamenti dedicati al vino
12 Feb 2026 Le ragazze dell'Aselli quinte nella disfida rosa delle discipline Stem
Italia regina dello slittino, doppietta storica a Cortina

CORTINA (ITALPRESS) – Cortina si tinge d’azzurro e lo fa due volte nel giro di un’ora. È una giornata storica per lo slittino italiano ai Giochi di Milano-Cortina 2026: prima l’oro nel doppio femminile con Andrea Voetter e Marion Oberhofer, poi il trionfo nel doppio maschile di Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner. Sulla pista del nuovo Sliding Center, Voetter e Oberhofer guidano la gara fin dalla prima manche e resistono al ritorno delle avversarie, lasciandosi alle spalle Germania e Austria. È il terzo oro per l’Italia in questi Giochi, il primo conquistato a Cortina. Per le azzurre, poi, l’incontro con il Presidente Mattarella. Poi arriva il bis firmato Rieder e Kainzwaldner. Terzi a metà gara, gli azzurri cambiano passo nella seconda discesa e completano una rimonta straordinaria, superando l’Austria e con la Germania sul podio. Due ori in un’ora, quarto titolo complessivo per l’Italia: Cortina celebra una doppietta che entra nella storia olimpica azzurra.
