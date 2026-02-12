Ultime News

12 Feb 2026 Al Filo, "racconti, amici e magia": festa in maschera dedicata ai più piccoli
12 Feb 2026 Famiglie fragili: a Cremona 44 minori in affido o in comunità
12 Feb 2026 Ricettazione di farmaci anti cancro: due a processo. La gang fu sgominata a Cremona
12 Feb 2026 "Di padre in figlio: la famiglia Guarneri": il 14 febbraio sul palco dell'Auditorium
12 Feb 2026 Un'esperienza unica con i Mnozil Brass al teatro Ponchielli il 13 febbraio
Video Pillole

Mattarella “Le medaglie sono degli atleti, io fortunato ad essere qui”

CORTINA (ITALPRESS) – “Voglio dire al presidente Buonfiglio che io tutto posso fare ma non appropriazione indebita. Le medaglie di questi giorni sono degli atleti, sono stato fortunato io ad essere qui in questi giorni in cui ci sono state tante medaglie, l’importante è che gli atleti continuino con lo spirito con cui lo hanno fatto e con cui lo stanno facendo, e con l’impegno per competere con lealtà e successo”. Lo ha dichiarato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, intervenuto a Casa Italia a Cortina durante le Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

(Fonte video: Quirinale)

