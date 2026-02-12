Mattarella “Le medaglie sono degli atleti, io fortunato ad essere qui”

CORTINA (ITALPRESS) – “Voglio dire al presidente Buonfiglio che io tutto posso fare ma non appropriazione indebita. Le medaglie di questi giorni sono degli atleti, sono stato fortunato io ad essere qui in questi giorni in cui ci sono state tante medaglie, l’importante è che gli atleti continuino con lo spirito con cui lo hanno fatto e con cui lo stanno facendo, e con l’impegno per competere con lealtà e successo”. Lo ha dichiarato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, intervenuto a Casa Italia a Cortina durante le Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

(Fonte video: Quirinale)