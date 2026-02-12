Mattia Udom si allena ma dovrà saltare Milano. Non ci sono i tempi per il tesseramento

Mattia Udom è già al lavoro con la Vanoli Cremona, ma non sarà in campo nella sfida contro l’Olimpia Milano. L’ala toscana, arrivata ieri in città, si è allenata anche oggi al PalaRadi agli ordini di coach Pierluigi Brotto, mostrando subito entusiasmo e grande disponibilità. Non ci sono però i tempi tecnici per il tesseramento: l’ex Bergamo verrà svincolato ufficialmente soltanto nella giornata di sabato e il termine ultimo per depositare il contratto utile a schierarlo nel weekend era fissato per venerdì alle 12.

Secondo giorno di lavoro dunque per Udom, apparso sorridente e già ben inserito nel gruppo. A “prendersi cura” di lui, in queste prime ore cremonesi, è stato Giovanni Veronesi, con cui aveva condiviso l’esperienza a Sassari. Un segnale di integrazione immediata in uno spogliatoio che sta vivendo una stagione positiva e che guarda con fiducia al finale di campionato.

Classe 1993, nato a Bagno a Ripoli e cresciuto nell’Affrico Firenze, Udom ha completato il settore giovanile alla Mens Sana Siena, con cui ha esordito in prima squadra vincendo anche la Supercoppa Italiana 2013. Dopo le esperienze in A2 tra Agrigento, Siena, Biella e Verona – dove ha viaggiato fino a 12 punti e 7 rimbalzi di media – è arrivato il ritorno in Serie A con Brindisi, disputando anche la Basketball Champions League e conquistando la convocazione in Nazionale con coach Meo Sacchetti, esordendo il 29 novembre 2021 contro i Paesi Bassi.

Nel 2022 il passaggio a Trento con Eurocup e playoff, quindi Sassari e lo stop per infortunio. La ripartenza in A2 con la Blu Basket Bergamo, dove nella prima parte di stagione ha prodotto 9.4 punti e 6 rimbalzi di media, ha convinto la Vanoli a puntare su di lui per rinforzare il roster nella volata finale. L’esordio è rimandato a dopo la sosta, ma l’inserimento è già iniziato.

