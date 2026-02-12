Ultime News

12 Feb 2026 Al Filo, "racconti, amici e magia": festa in maschera dedicata ai più piccoli
12 Feb 2026 Famiglie fragili: a Cremona 44 minori in affido o in comunità
12 Feb 2026 Ricettazione di farmaci anti cancro: due a processo. La gang fu sgominata a Cremona
12 Feb 2026 "Di padre in figlio: la famiglia Guarneri": il 14 febbraio sul palco dell'Auditorium
12 Feb 2026 Un'esperienza unica con i Mnozil Brass al teatro Ponchielli il 13 febbraio
Video Pillole

Mornati “Felici che Federica Brignone abbia chiuso un cerchio”

CORTINA (ITALPRESS) – “Federica ha lavorato tanto per recuperare in questi 10 mesi, noi raccogliamo i frutti. Il Coni fa da supporto e siamo felici di averle dato una mano e che abbia chiuso il cerchio. È una storia stupenda e bella da raccontare. Ce ne sono tante altre simili ma che magari non hanno lo stesso lieto fine. Federica ha dato visibilità a tante atlete che fanno sacrifici pazzeschi per tornare sul podio”. Lo ha detto il segretario generale del Coni e capo missione dell’Italia Team ai Giochi Invernali, Carlo Mornati, commentando l’oro in super-G di Federica Brignone.

