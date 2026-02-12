Olimpiadi invernali, Perri: "Italiani tra i migliori al mondo, ci sottovalutiamo troppo"

Tre Olimpiadi da atleta, otto da allenatore e tedoforo a Pavia per i giochi invernali di Milano Cortina. Parliamo dell’ex sindaco di Cremona Oreste Perri, forse uno dei personaggi più iconici dello sport cremonese. L’ex campione azzurro di canoa riflette sul valore simbolico delle olimpiadi: “Sono un evento troppo bello, troppo importante per uno sportivo. Sia per l’atleta, sia per l’allenatore, ma anche la soddisfazione di portare questa torcia olimpica, la fiamma olimpica che unisce. C’è un segno di fratellanza, di amicizia, di pace e soprattutto oggi è importante, ha un valore, ecco, è un simbolo”.

Perri ha parlato delle Olimpiadi di Milano-Cortina, lodando l’organizzazione italiana: “Una grande soddisfazione, vedere un’organizzazione impeccabile, diamo un’immagine al mondo di quello che siamo noi italiani. Abbiamo il complesso dell’impostore a volte, mentre invece siamo molto bravi nell’organizzazione, nei comportamenti, nel lavoro, siamo un paese straordinario. Dal punto di vista sportivo direi che la nostra squadra è una delle più complete, vediamo di proseguire così”.

