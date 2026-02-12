Ultime News

12 Feb 2026 Promuovere una cultura della legalità al Torriani: incontro con il maggiore Schiaffini
12 Feb 2026 Azzannato da un cane in via Palestro: 60enne ferito. Intervento della polizia locale
12 Feb 2026 Dopo le piogge sversamenti nei canali: il caso del Dosolo a San Daniele Po
12 Feb 2026 Il nuovo decreto sicurezza, tra pro e contro: dibattito a "La Piazza" di CR1
12 Feb 2026 Olimpiadi invernali, Perri: "Italiani tra i migliori al mondo, ci sottovalutiamo troppo"
Olimpiadi invernali, Perri: "Italiani tra i migliori al mondo, ci sottovalutiamo troppo"

di Lorenzo Scaratti

L'ex campione di Canoa, tedoforo a Pavia per i giochi di Milano-Cortina, ha lodato l'organizzazione azzurra

Servizio di Lorenzo Scaratti
Tre Olimpiadi da atleta, otto da allenatore e tedoforo a Pavia per i giochi invernali di Milano Cortina. Parliamo dell’ex sindaco di Cremona Oreste Perri, forse uno dei personaggi più iconici dello sport cremonese. L’ex campione azzurro di canoa riflette sul valore simbolico delle olimpiadi: “Sono un evento troppo bello, troppo importante per uno sportivo. Sia per l’atleta, sia per l’allenatore, ma anche la soddisfazione di portare questa torcia olimpica, la fiamma olimpica che unisce. C’è un segno di fratellanza, di amicizia, di pace e soprattutto oggi è importante, ha un valore, ecco, è un simbolo”.

Perri ha parlato delle Olimpiadi di Milano-Cortina, lodando l’organizzazione italiana: “Una grande soddisfazione, vedere un’organizzazione impeccabile, diamo un’immagine al mondo di quello che siamo noi italiani. Abbiamo il complesso dell’impostore a volte, mentre invece siamo molto bravi nell’organizzazione, nei comportamenti, nel lavoro, siamo un paese straordinario. Dal punto di vista sportivo direi che la nostra squadra è una delle più complete, vediamo di proseguire così”.

