12 Feb 2026 Juvi a Cividale per ripartire: “Subito con la faccia giusta”
12 Feb 2026 Truffe e raggiri, le raccomandazioni di ATS Val Padana: "Non aprite SMS sospetti"
12 Feb 2026 Falsi operatori gas e luce in azione: A2A mette in guardia i cittadini
12 Feb 2026 Al BonTà ciclo di appuntamenti dedicati al vino
12 Feb 2026 Le ragazze dell'Aselli quinte nella disfida rosa delle discipline Stem
“Sanghe pe Napule”, al via la campagna per la donazione del sangue

NAPOLI (ITALPRESS) – Si è tenuta allo Stadio Diego Armando Maradona la presentazione di “Sanghe pe Napule”, il progetto di responsabilità sociale di Sorgesana in collaborazione con la SSC Napoli e AVIS Regionale Campania, con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della donazione del sangue e contribuire concretamente al rafforzamento delle scorte negli ospedali del territorio. L’iniziativa nasce da un dato che racconta un paradosso difficile da ignorare: Napoli, città simbolo di passione e partecipazione, occupa le ultime posizioni a livello nazionale per numero di donatori di sangue in rapporto agli abitanti.
