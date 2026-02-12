Schianto fatale a Capergnanica. Auto nel fosso, muore donna di 54 anni

Incidente mortale nel pomeriggio di giovedì a Capergnanica. Lo schianto si è verificato verso le 17.30 sulla strada comunale che porta alla frazione di Passarera. Secondo le prime informazioni una donna di 54 anni, residente nel cremasco, stava percorrendo il tratto da Rubbiano fino a Capergnanica, quando improvvisamente avrebbe perso il controllo dalla proprio Nissan Micra.

Il veicolo è quindi finto nel fossato laterale pieno d’acqua. La donna avrebbe sbattuto la testa e, priva di sensi, sarebbe morta annegata. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi: 118, Vigili del Fuoco di Crema e Carabinieri di Bagnolo Cremasco. Insieme alla donna, nella vettura, c’erano tre gatti che si sono salvati e sono stati portati in una clinica veterinaria.

Riccardo Lionetto – Sabrina Grilli

